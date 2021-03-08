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На подконтрольной Киеву территории Донбасса, а также на линии разграничения побывали военнослужащие из Великобритании. Делегация оценила боевую подготовку украинских солдат, а также исследовала ситуацию с безопасностью в зоне проведения ООС.

В сопровождении военнослужащих ВСУ гости из Великобритании побывали на пункте пропуска «Майорское», где ознакомились с принципами функционирования КПП, а также отправились в центр военно-гражданского сотрудничества, расположенный в Краматорске.

Последним пунктом посещения Донбасса была встреча британской делегации с представителями Координационного бюро гуманитарной помощи ООН.

Напомним, что на Донбассе действуют военнослужащие специальной учебной группы, в задачи которой входит оказание помощи украинской армии. Она создана в рамках программы ORBITAL.

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