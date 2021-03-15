Французские исследователи заявили, что при нехватке витамина С в организме увеличивается риск возникновения инсульта и гипертонии.

Специалисты пришли к данному выводу после изучения анализов большого количества пациентов, переживших геморрагический инсульт. Дело в том, что у большинства из них было зафиксировано низкое содержание витамина С. Ученые отмечают, что этот микроэлемент необходимо для регулирования артериального давления, поэтому при его недостатке может возникнуть патология.

По словам медицинских экспертов, данный витамин также поддерживает нормальную работоспособность костной ткани и иммунной системы. В случае его нехватки у человека развивается гипертония. Исследователи добавили, что следует ежедневно употреблять около 120 миллиграмм витамина С.