В России, как и в США, принято с пренебрежением относиться к ядерному потенциалу КНР. Но такой подход начинает явно устаревать. Американские аналитики первыми обратили внимание на серьезную модернизацию китайских стратегических системам. По их мнению, они уже сейчас способны играть важную роль при любом кризисе, возникшем в Азиатско-Тихоокеанском регионе. В этой связи discover24.ru представляет эксклюзивный перевод свежей публикации c портала Defense One. Ее автор – Ма Сю, аналитик, специалист по НОАК в BluePath Labs, LLC.

Что нам известно о новейших ракетах Китая?

С 2017 года Ракетные войска Народно-освободительной армии Китая (РВ НОАК) – род войск, отвечающий за китайские и обычные, и ядерные ракеты, – увеличились на 10 бригад (более чем на треть) и развернули ряд грозных новых систем вооружений. Последние включают баллистическую ракету средней дальности DF-26, межконтинентальные баллистические ракеты DF-31AG и DF-41, крылатую ракету CJ-100 и гиперзвуковой планирующий аппарат DF-17. Новый вариант DF-21 с ядерным вооружением, предположительно называемый DF-21E, также мог быть развернут, но пока еще не был официально представлен.

Сейчас больше всего известно о DF-26, которые, как считается, способны поражать наземные и морские цели на расстоянии около 4000 километров. Обнародованная в 2015 году, эта БРСД быстро стала одной из наиболее широко используемых систем РВ НОАК, на данный момент ей оснащено не менее пяти бригад. Эти бригады географически рассредоточены широко: по одной на северо-западе, северо-востоке и центральном Китае, а еще две – на юго-востоке, что указывает на центральную роль DF-26 в большом количестве потенциальных театров военных действий и миссий. Министерство обороны сообщило, что РВ НОАК уже имеет около 200 пусковых установок DF-26 (шокирующе высокая цифра!), и что Китай продолжает производить новые. Из этого вероятнее всего следует, что количество бригад DF-26 будет расти и дальше.

Одним из наиболее примечательных аспектов DF-26 является его способность доставлять ядерные либо обычные боеголовки. Известно, что по крайней мере одна бригада готовится к выполнению обеих задач. Это сочетание усложняет планы ядерного сдерживания Китая. Удар США по такой бригаде грозит риском нанесения удара по ядерному арсеналу Китая. Считается, что НОАК рассматривает эту двусмысленность как преимущество, поскольку она может предотвратить такие удары. Но это также грозит просчетом и эскалацией – вот почему США и СССР четко разделяли обычные и ядерные ракеты.

Немало известно и о DF-31AG, усовершенствованном варианте межконтинентальной баллистической ракеты DF-31. Впервые показанная в 2017 году, она имеет дальность свыше 11000 километров. Ракета находится на вооружении как минимум трех бригад, дислоцированных в центральном Китае, и, возможно, четвертой. Как DF-31AG, так и ее предшественница являются опорой стратегической сдерживающей роли РВ НОАК, о чем указано в Белой книге по обороне Китая 2019 года.

Новейшая межконтинентальная баллистическая ракета РВ НОАК DF-41 была обнаружена в 2019 году. Подтверждено, что ни одна бригада не приняла эту систему на вооружение, хотя 644-я бригада, расположенная в Ханьчжуне, провинция Шэньси, считается первым кандидатом на это. Есть также свидетельства того, что 662-я бригада может вскоре получить шахтный вариант DF-41 в комплексе Сундиан в провинции Хэнань, где спутниковая разведка показала, что обновляются ранее идентифицированные стартовые позиции МБР DF-4. Доказательства инфраструктурного строительства для возможного шахтного базирования DF-41 также наблюдается в районе Алашань-Цзоци во Внутренней Монголии.

Меньше известно о крылатой ракете наземного базирования CJ-100, впервые представленной в 2019 году. Она может поражать наземные и морские цели на расстоянии около 2000 километров, что может дополнить противокорабельные баллистические ракеты РВ НОАК и еще больше усложнить противоракетную оборону ВМС США. Некоторые данные свидетельствуют о том, что первым подразделением, которое развернет CJ-100, будет 656-я бригада, расположение которой в восточном Китае на Шаньдунском полуострове позволит ей держать под прицелом большую часть Японии. Если данная бригада выполняет противокорабельную функцию, она также может поражать корабли в Восточно-Китайском море и за пределами первой цепи островов.

DF-17, первое гиперзвуковое оружие РВ НОАК, было впервые публично представлено в 2019 году. Эта система будет способна развивать скорость 5 Махов на пути к целям на расстоянии от 1800 до 2500 километров. Утверждалось также, что ее точность «в пределах метра ». Ее высокая скорость и маневренность способны сбить с толку практически все современные системы ПВО.

Лишь недавно начали появляться подробности о развертывании DF-17. В прошлом году газета South China Morning Post сообщила, что она была развернута на юго-востоке Китая – вероятно, для использования в сценарии с участием Тайваня. Это имело бы смысл, поскольку НОАК, по-видимому, будет стремиться добавить свою новейшую ракету с ее превосходной точностью и способностью преодолевать противоракетную оборону в свой значительный арсенал обычных ракет, уже нацеленных на Тайвань. Данный факт был подтвержден массой сообщений в конце 2020 года о том, что DF-17 был доставлен новой 627-й бригаде в восточной части провинции Гуандун, напротив южного Тайваня.

Репортажи с парада 2019 года в честь Дня образования КНР дают дополнительные подсказки. Персонал DF-17, представленный на параде, прибыл из «первого стандартного ракетного подразделения РВ НОАК», что может означать как 613-ю бригаду в Шанжао, так и Базу 61 (основную базу РВ НОАК), которой было поручено нанести удар по Тайваню. По сообщениям СМИ, группировку DF-17 в параде возглавил полковник Lu Ercan. Он является заместителем командира 614-й бригады в Юньнань/Фуцзянь, которая подчиняется Базе 61 и которая также получила неопознанную новую ракету в 2018 году. Все это делает весьма вероятным, что по крайней мере одна бригада DF-17 будет дислоцирована на юго-востоке Китая при Базе 61. Косвенные данные предполагают, что Шанжао (613-я бригада) или Юнънань (614-я бригада) являются не единственными местами размещения DF-17, но веских доказательств этому нет.

Наконец, в КНР был развернут новейший вариант ядерной БРСД DF-21, предварительно обозначенный как DF-21E, – об этом сообщалось в ежегодном отчете Министерства обороны США перед Конгрессом. В том же документе говорится, что ракета может иметь дальность действия около 1750 километров, как и более ранняя DF-21A. Тем не менее, это не было официально подтверждено НОАК, как не было в этой связи и никаких открыто опубликованных снимков спутниковой разведки.

Собирая воедино разрозненные сообщения китайских СМИ о последних изменениях в ракетных бригадах, можно сделать вывод, что по крайней мере три бригады были оснащены предыдущими вариантами DF-21: 651-я бригада, оснащенная ядерным DF-21A, и 624-я и 653-я бригады, оснащенные обычным противокорабельным оружием DF-21D. Все они могли получить новый ракетный комплекс в 2019 или 2020 году.

Это особенно удивительно в случае последних двух бригад, которые получили свои DF-21D менее десяти лет назад. 624-я бригада недавно перебралась на новую базу на острове Хайнань, предположительно для обеспечения прикрытия противокорабельными баллистическими ракетами Южно-Китайского моря. Хотя нет четких указаний на то, какой новой ракетой оснащены эти бригады: DF-26 или модернизированной DF-21E – у них разные возможности. В последнем случае это будет означать, что DF-21E также имеет заменяемую боеголовку, способную выполнять обычные и противокорабельные задачи, поскольку вполне вероятно, что расположенная на Хайнане бригада сохранит свою противокорабельную задачу.

Перечень новейших ракет Китая показывает не только огромный прирост в его возможностях, но и то, насколько много информации о них можно почерпнуть из открытых источников.