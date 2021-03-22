Российская «волчья стая», созданная из шести подлодок проекта «Варшавянка», призвана запугать натовские страны на учениях «Морской щит – 2021», пишет польское издание Defence 24. Журналисты отмечают, что субмарины вышли на боевое дежурство за день до начала учений.

Маневры НАТО пройдут в акватории Черного моря до 29 марта. По словам авторов статьи, Россия углядела в них провокацию и антироссийские мотивы. Польский журналист считает, что такое мнение является результатом того, что РФ считает Черное море своей территорией.

Также сообщается, что Россия использует для демонстрации своей военной мощи устаревшие методы. Так, постоянные пролеты истребителей над боевыми кораблями уже никто якобы не воспринимает в серьез – натовские экипажи считают их лишь забавными эпизодами учений. Точно такое же отношение будет и к подлодкам, несмотря на то, что они вооружены крылатыми ракетами «Калибр».

Польский журналист также попытался добавить иронии, заявив, что Россия продемонстрировала, что все шесть подводных лодок Черноморского флота все еще на ходу.