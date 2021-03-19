В британском информагентстве Daily Express отметили, что американская гиперзвуковая ракета AGM-183A ARRW способна долететь до столицы РФ всего за двадцать минут.

В опубликованном материале сообщается, что данную крылатую ракету можно будет запускать со стратегических бомбардировщиков B-52H ВВС США. В скором времени должны будут состояться ее летные тесты. Согласно словам экспертов, она способна летать со скоростью более 20 Махов, поэтому может долететь до Пекина всего за полчаса.

Эксперты заявляют, что появление данной ракеты указывают на то, что Соединенные Штаты начали догонять Россию в области гиперзвукового вооружения. Ранее отмечалось, что радиус поражения AGM-183A составит более 1 тысячи километров.