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Эксперты Миддлберийского института провели тщательный анализ спутниковых снимков, на которых предположительно изображен ядерный полигон Северной Кореи, и обнаружили на них новое строение. Разведка США заинтересовалась этим фактом и уже выдвинула версию, что объект применяется для хранения стратегического вооружения.

Эксперты обратили внимание на то, что в 2019 году на этом же месте находились отверстия, которые были идентифицированы, как два входа в глубокий подземный тоннель. Спустя два года здесь же появилось здание неизвестного назначения.

По мнению специалистов, новая постройка – это всего лишь ширма, которая скрывает все те входы в подземные хранилища ядерного оружия. Вполне вероятно, КНДР решила скрыть их от взора спутников, для чего и выстроила здание.

Напомним, что экс-президент США Дональд Трамп пытался вести переговоры с Северной Кореей по поводу денуклеаризации государства. Изначально даже были достигнуты какие-то небольшие договоренности, однако затем КНДР отказалась избавляться от ядерного оружия.

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