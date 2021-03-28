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Чешский политолог Яромир Новотны считает, что последствия заявлений американского президента Джо Байдена в адрес Владимира Путина вполне понятны. Российский лидер возьмет курс на более тесное сотрудничество с Китаем. Особенно в том случае, если США все же выполнят давнюю угрозу и заблокируют на территории РФ платежную систему SWIFT.

Он также отметил, что США не в состоянии ничего сделать России. Да, они вводят санкции, однако эти ограничения только мобилизуют Москву и делают РФ еще сильнее. Скорее всего, Байден скоро начнет обвинять в своих неудачах предшественника Дональда Трампа, который по его мнению, слишком уж мягко относился к России.

Новотны также считает, что разговоры Байдена о продолжении сотрудничества с РФ в тех областях, в которых у обеих стран имеются общие интересы, так и останутся разговорами. По той простой причине, что Москва не захочет иметь с Вашингтоном общих интересов после того, как ее фактически объявили главным врагом США. Она развернется к Китаю, а отношения с Соединенными Штатами могут быть полностью прекращены.

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