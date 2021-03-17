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На МКС при помощи чаинок нашли место, откуда, предположительно, мог выходить воздух.

Как сообщается, на днях было заявлено, что в промежуточной камере модуля МКС «Звезда» продолжается утечка воздуха. Ранее в марте здесь была заделана уже вторая трещина. Но это не помогло – утечки воздуха продолжались. После этого были продолжены поиски места потери воздуха.

Для поисков места утечки космонавтам посоветовали использовать обычные чаинки. После этого Сергей Рыжиков рассказал, что всего было найдено три предполагаемых места утечки воздуха, и у одного из них скопилось множество чаинок. В других местах подобного скопления не было.

На данный момент для того, чтобы подтвердить потерю воздуха у места, где были обнаружены чаинки, необходимо дальнейшее исследование при помощи микроскопа.

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