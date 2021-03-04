Чем больше военных баз Соединенные Штаты сооружают рядом с российскими границами, тем скорее точно такие же базы РФ появятся в Канаде, заявил бывший морской пехотинец армии США Дэн Грейзер.

Отставной капитан рассказал, что имеет большой опыт службы на базах Ирака и Афганистана. По это словам, размещение американских войск в других странах – это достаточно дорогое удовольствие, которое оплачивается налогоплательщиками. Поэтому имеет смысл сократить количество баз. Особенно тех, которые обустраиваются вблизи российских границ.

Грэйзер заявил, что недовольство России усилением американского присутствия рядом со своими рубежами вполне понятно. В Соединенных Штатах тоже появилось бы огромное количество недовольных, если бы РФ начала открывать базы в Канаде.