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Британский королевский двор проведёт расследование после статьи о том, что герцогиня Сассекская Меган Маркл издевалась над своими подчинёнными.

Статья, посвящённая этому, ранее появилась в издании The Times. Как сообщалось в статье, поведение Маркл, которое бывшие сотрудники дворца назвали издевательским, привело к увольнению двух её личных ассистентов. Как было указано, сотрудники не смогли справиться с испытываемым ими стрессом.

Согласно заявлению Букингемского дворца, эта информация их весьма обеспокоила. Они проведут изучение обстоятельств, которые были опубликованы в статье, а также пригласят к участию в расследовании тех, кто сообщил о ситуации, и тех, кто уже не работает во дворце.

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