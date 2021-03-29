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Авторы британского издания The Telegraph внимательно изучили исследования аналитиков, которые оценивали «уровень угрозы», исходящей от ключевых противников Соединенного Королевства – России и Китая. И по результатам этого изучения пришли в ужас от вооружения, имеющегося в арсенале РФ.

Эксперты отмечают, что Россия в последние несколько лет сделала качественный рывок вперед. Она разрабатывает новую технику и модернизирует старую, благодаря чему боеготовность постоянно растет. Авторы публикации также обратили внимание на высказывания главы российского военного ведомства Сергея Шойгу, который заявил, что всего за 8 лет боевой потенциал РФ был увеличен в два раза.

Китай, по словам аналитиков, также неуклонно движется вперед и по новым разработкам скоро догонит общеизвестного лидера – Соединенные Штаты. В то же время Великобритания надеется на автоматизацию и цифровизацию, избавляясь от танков и сокращая численность своей армии. По результатам исследований эксперты сделали вывод, что в случае войны между РФ и Европой первая будет иметь огромное преимущество.

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