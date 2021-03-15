Российская подводная лодка «Белгород» способна выступать в качестве носителя для мини-субмарин и беспилотных аппаратов, а также для реакторов, обеспечивающих питание исследовательских и разведывательных датчиков, рассказало британское издание Navy Lookout. В подтверждение своих слов автор публикации разместил в Сети фотографию подлодки с атомной глубоководной станцией АС-31 «Лошарик» на борту.

«Лошарик» и подобные ему станции вызывают серьезное беспокойство у Великобритании. Автор публикации утверждает, что в распоряжении российского ВМФ имеется множество таких аппаратов. Которые могут применяться не только для разведки и исследований, но и для диверсий. К примеру, они способны находить и перерезать кабели на дне океана, чтобы оставить потенциального противника без связи и электроэнергии.

Примерно об этом ранее писало и американское издание Forbes. Авторы утверждали, что используя глубоководные станции, Россия может вывести из строя коммуникации, благодаря которым осуществляется связь между Соединенными Штатами и Европой.