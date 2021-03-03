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Британский патрульный корабль «Mercey» пытался преследовать российскую подводную лодку «Ростов-на-Дону», вооруженную крылатыми ракетами «Калибр». Подробности об этой операции рассказали сами британские военные.

Так, командир сторожевого корабля отметил, что на него была возложена важнейшая миссия за всю историю патрулирования. Несмотря на это, экипажу, состоящему из надежных и проверенных моряков, удалось успешно выполнить задачу.

Эксперты считают, что целесообразность данной миссии находится под большим вопросом. Все дело в том, что маршрут подлодки был заранее согласован с командованием Королевского флота и отклоняться от курса она не собиралась. Кроме того, в случае столкновения силы бы оказались неравными – «Ростов-на-Дону» все же представляет собой мощный боевой корабль, способный расправляться и не с такими противниками, как «Mercey».

Впрочем, конфликта не возникло, поэтому экипаж британского судна может гордиться успешным завершением никому не нужной операции.

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