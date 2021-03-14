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В издании The Mirror, сославшись на Ричарда Данната, британского генерала, сообщили, что вооруженные силы Великобритании не готовы к участию в реальных боевых действиях.

Экс-руководитель Генштаба Британии подверг критике приобретение американских истребителей F-35B. Согласно его словам, эти самолеты стоят слишком дорого – свыше 100 000 000 долларов за одну боевую машину. Огромные денежные средства также будут уходить на их техническое обслуживание.

Даннат отметил, что даже в Соединенных Штатах не приобретают настолько дорогую военную технику. Данная покупка сильно ударит по оборонному бюджету страны, что в итоге негативно скажется на вооруженных силах. Он также указал на то, что армии страны сейчас не хватает примерно 10 000 бойцов.

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