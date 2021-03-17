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Британские специалисты назвали необычные признаки развития рака печени. Об этом рассказало издание Express.

Так, медики заявили, что на рак печени могут указать боль в области правой лопатки. Объясняется это тем, что раковая опухоль или метастазы действуют на нервы, раздражая их, и человеку кажется, что болит у него именно лопатка. На самом деле же боль идёт от печени. Порой боль может ощущаться не в самой лопатке, а в области правого плеча, или даже по всей спине.

Не стоит забывать и об остальных признаках онкологического заболевания печени. Это беспричинная потеря аппетита, резкое снижение веса, тошнота и рвота, пожелтение кожи, отек живота, и другие признаки.

Факторами риска развития рака печени являются избыточный вес человека и диабет, злоупотребление алкоголем. Кроме того, повлиять может и генетическая предрасположенность.

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