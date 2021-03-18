Британское правительства изъявило желание сделать Королевские ВС самой продвинутой в технологическом плане и эффективной армией в мире. Это выразилось в выделении на проведение исследований и разработку новейших технологий 6,6 миллиарда фунтов стерлингов.

Военные аналитики из Великобритании пишут, что благодарить за это нужно Россию, пример которой мотивировал официальный Лондон на активные действия.

Все дело в том, что в недавнем докладе по оборонной сфере страны говорилось о том, что Россия стремительно развивает инновационные технологии. У нее, мол, есть гиперзвуковые ракеты, способные развивать скорость в 10 чисел Маха, а также множество других видов оружия.

Чтобы не отставать от РФ, Великобритания вознамерилась разрабатывать собственные технологии. Так, планируется создать гиперзвуковые и лазерные боевые комплексы, которые позволят Королевским силам вернуться в число наиболее мощных армий мира.