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Иностранная журналистка Хейли Ричардсон предположила, сколько может стоить наряд Владимира Путина, в котором он появился на отдыхе в тайге. Статья Ричардсон была опубликована изданием Daily Mail.

Как отмечается, стилист президента скрывает бренды одежды, которую носит Путин. Авторы статьи сделали предположение, что таёжный костюм был создан в «Мастерской кожи и меха». Расположена она в Санкт-Петербурге. На их сайте были обнаружены фотографии весьма похожего костюма.

Цена костюма, как было предположено, составляет примерно 680 фунтов стерлингов, или 70,9 тысячи рублей. Из них более половины было отдано за работу мастера, а остальная сумма ушла на материалы.

Владимир Путин отправился на отдых в Сибирь в компании Сергея Шойгу. Папарацци запечатлели президента в костюме рыжего цвета с меховой опушкой во время его прогулки на вездеходе по сугробам.

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