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Украина устроила серьёзную провокацию у российских границ с Крымом. Об этом сообщает издание Avia.pro.

Как сообщается, в провокации были использованы ударно-разведывательные БПЛА Bayraktar TB2. Так, они поднялись с одного из военных аэродромов Украины и отправились в сторону Крыма. Беспилотники были замечены поблизости от Тендровской косы, где оставались в течение довольно долгого времени. Также указывается, что более точную информацию о полёте не удалось выяснить. Причиной этому стало то, что транспондеры беспилотника периодически переставали работать.

На данный момент Украина не дала официальных комментариев этой ситуации. При этом указывается, что ранее поблизости от границ с Россией Украина развернула тяжёлые реактивные системы залпового огня и тактическое ракетное вооружение.

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