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Александр Бородай, возглавляющий «Союз добровольцев Донбасса» (СДД), заявил о том, что российские добровольцы готовы отправиться на юго-восток Украины в случае возникновения широкомасштабных конфликтов.

Бородай, как отмечается, является экс-председателем Совета Министров ДНР и бывшим советником главы ДНР. Согласно его заявлению, сейчас СДД совершает подготовку к возможным боевым действиям на Украине. Он указал, что при возникновении на Донбассе серьёзного конфликта русские добровольцы непременно придут. Кроме того, Бородай заявил, что при участии в конфликте России, Украина может прекратить своё существование как государство.

При этом Бородай не уточнил, в чём именно заключается подготовка добровольцев. Кроме того, он не указал, сколько именно людей будет отправлено в зону боевых действий.

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