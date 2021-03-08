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Два американских стратегических бомбардировщика B-52H выполнили полет с аэродрома в США до иранских границ и назад, не делая никаких промежуточных посадок. За их маршрутом внимательно наблюдали пользователи из Америки и Англии, которые ориентировались на сигналы транспондеров.

Самолеты поднялись в небо на американской авиабазе Майнот и долетели до границ Ирана над Гибралтарским проливом, Израилем и Саудовской Аравией. Они прошли над Персидским заливом, после чего взяли обратный курс.

Эксперты, которые отслеживали перемещение бомбардировщиков, заявляют, что главной целью полета была очередная демонстрация силы от США. Они напомнили Тегерану о том, что связываться с Соединенными Штатами не нужно, а также предостерегли его от каких-либо неосторожных действий.

Сообщается, что подобные полеты в этом году совершались уже трижды. И все три раза – в январе.

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