ВСУ в воскресенье применили беспилотный аппарат для атаки на позиции самопровозглашенной ДНР, сообщили представители Народной милиции республики. Инцидент, по их словам, произошел примерно в 12:15 по Москве.

Беспилотник, который летел от села Водяное к населенному пункту Ленинское, сбросил на землю самодельное взрывное устройство. Атака цели не достигла, так как никто из военнослужащих ДНР не пострадал.

Ранее сообщалось, что над территорией Луганской народной республики также в воскресенье появился украинский беспилотный аппарат. Который успешно сбили представители Народной милиции.

В настоящий момент на линии разграничения в Донбассе действует режим прекращения огня. За последний месяц он много раз нарушался как одной, так и другой стороной, но до полномасштабного конфликта дело все же не дошло. Сейчас предпринимаются шаги для дипломатического урегулирования ситуации.