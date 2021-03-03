Истребители Су-30, находящиеся на вооружении ВВС Белоруссии, прогнали самолёты НАТО, приблизившиеся к их границам. Об инциденте сообщило издание Аvia.pro.

Как высказался президент Белоруссии Александр Лукашенко, НАТО «обнаглели». Так, согласно его рассказу, несколько недель назад самолёты НАТО приближались к границе их страны, и им пришлось поднять Су-30 и отправить их навстречу. Когда самолёты НАТО заметили Су-30, как сообщил Лукашенко, они тут же «смылись за сотню километров».

Также президент Белоруссии отметил, что теперь их начнут постоянно дёргать, и им придётся на это отвечать. Однако иными деталями произошедшего Лукашенко делиться не стал. Отмечается, что иностранные истребители, согласно сведениям мониторинговых ресурсов, следящих за воздушной обстановкой, действительно были замечены у границ Белоруссии. Но также уточняется, что самолёты НАТО международных прав и договоренностей не нарушали.