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Представители Белтелерадиокомпании сообщили о ведении переговоров с «Евровидением» касательно композиции «Я научу тебя», которую не допустили до конкурса.

В национальной телерадиокомпании Белоруссии рассказали о том, обязательно ответят на все вопросы об организации мероприятия, как только будет принято финальное решение касательно формата участия. Ранее организаторы песенного конкурса не стали принимать песню белорусской группы «Галасы ЗМеста», заявив о наличии в ней политического контекста.

Видео с выступлением музыкального коллектива уже удалено с канала «Евровидения» на портале «Ютуб». Организаторам не понравились строки песни, в которых говорится о желании научить «тебя плясать под дудочку» и «ходить по струночке», и при этом «ты будешь рад всему».

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