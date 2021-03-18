Россия не должна остро реагировать на заявления Джо Байдена, так как американского лидера журналисты могли просто застать врасплох. Сейчас он вряд ли считает, что дал лучшее интервью в своей жизни, уверен политический эксперт Игорь Минтусов. Он отмечает, что президент США в ближайшее время должен дипломатично принести извинения за свои оскорбления.

Эксперт также заявил, что заявление Байдена не войдет в историю, а вот адекватный ответ на него России и лично Владимира Путина станет ее достоянием. Он понадеялся, что высказывание президента США не испортит отношения между государствами окончательно.

Напомним, что после интервью Байдена РФ вызвала в Москву посла России в Соединенных Штатах. Он прибудет в Россию 20 марта для консультаций и для обсуждения перспектив дальнейших дипломатических отношений с официальным Вашингтоном.