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Во время пресс-конференции американский президент Джо Байден вновь продемонстрировал признаки неадекватного поведения, из-за чего пришлось срочно завершить мероприятие, сообщают пользователи социальных сетей. Они также активно выкладывают видео очередного инцидента.

На встрече с вице-президентом Камалой Харрис, главой Минздрава и другими чиновниками, на которой также присутствовали журналисты, Байден говорил речь о миграционных проблемах, возникших на мексиканской границе. В какой-то момент он произнес фразу о том, что необходимо «приступать к действию» и вдруг запнулся.

«А… Рон, к кому я должен обратиться?» — внезапно спросил глава государства у Рона Клейна, возглавляющего аппарат Белого дома.

Сразу же после этого казуса Клейн был вынужден попросить представителей уйти со встречи. После заседания появилась информация о том, что решать проблему с потоками хлынувших в Америку мигрантов будет Камала Харрис.

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