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Российские ВС вполне способны защитить Калининград от любого вторжения, однако сейчас над городом сгущаются тучи совсем другого рода, заявил военный эксперт Виктор Баранец. Он рассказал, что с жителями калининградского региона активно работают натовские пропагандисты.

Они внушают гражданам России, которые живут в Калининграде, что город достался Советскому Союзу по итогам Великой Отечественной войны. Причем СССР получил его вопреки действующим международным нормам.

По словам эксперта, НАТО уже в своих планах разделили Калининград между Польшей и Германией и в настоящий момент пытаются внушить эту же мысль жителям города. Однако такое манкирование историей вряд ли останется безнаказанным. Калининград надежно защищен российскими войсками и любые попытки наступления на него закончатся очень плохо для Североатлантического альянса.

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