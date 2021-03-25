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Турецкие военные, которые вместе с азербайджанскими военными проводят учения рядом с армянской границей, вполне могут попытаться захватить Сюникскую область, пишет иранский Телеграм-канал Azariha. Авторы указывают на использование в маневрах тяжелого артиллерийского вооружения и бронетехники, способного с легкостью сломит сопротивление Еревана.

Также авторы канала размышляют над тем, как иранская сторона может предотвратить масштабные боевые действия. Они сообщают, что лучшим решением для этой цели станет развертывание войск между Арменией и принадлежащей Азербайджану Нахичеванью. Это позволит оказывать влияние на всех участников возможного конфликта и исключить блокирование участка границы Ирана.

Эксперты также отметили, что Ереван в настоящий момент не готов к серьезным боевым действиям. Ему необходимо восстановить армию и провести практически полное перевооружение, на что понадобится не менее пяти-семи лет.

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