Следующая новость
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Авиация Балтийского флота провела учения с бомбометанием на полигоне в восточной части Калининградской области. Сообщается, что для участия в них были задействованы истребители Су-30СМ и фронтовые бомбардировщики Су-24М.

В ходе маневров отрабатывалось поражением наземных мишеней с использованием бомб осколочно-фугасного типа. Сброс боеприпасов осуществлялся с высоты от 500 до 1100 метров над землей. Оборудование для объективного контроля зафиксировало успешное поражение всех мишеней.

Сообщается, что бомбардировщики Су-24М сбрасывали бомбы, точно попадая по целям, а истребители наносили удары по имитациям объектов условного противника из авиационных пушек.

В маневрах участвовали 10 экипажей морской авиации Балтфлота.

Вам может понравиться

Украина на учениях отработала ракетные удары по военным базам РФ в Крыму

В ходе учений в непосредственной близости от Крыма украинские военнослужащие развернули ракетное вооружение на расстоянии прямого удара по полуострову, сообщает портал Avia.Pro со ссылкой на вьетнамское издание Soha. Авторы публикации

Турция снова саботировала важную гуманитарную операцию российских военных в Сирии

Анкара в очередной раз загубила на корню важную операцию сирийского правительства, которую оно проводит при поддержке российских войск. Главной ее целью был вывод гражданского населения из тех районов провинции Идлиб,

Капитан Дандыкин рассказал о преимуществах новейших российских фрегатов проекта 22350

Российские корабли проекта 22350 оснащены надежной защитой в несколько уровней, что делает их практически неуязвимыми для атак натовского флота, уверен военный эксперт Василий Дандыкин. Он рассказал о преимуществах этих фрегатов
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 28 марта – переменная облачность, до 7 °C | город Мытищи: погода, 28 марта – небольшой снег, до 2 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 28 марта – переменная облачность, до -1 °C | Южно-Сахалинск: погода, 28 марта – облачно с прояснениями, до 3 °C | Королев: погода, 28 марта – небольшой дождь, до 6 °C | Подольск: погода, 28 марта – переменная облачность, до 3 °C | Армавир: погода, 28 марта – небольшой дождь, до 8 °C |