Авиация Балтийского флота провела учения с бомбометанием на полигоне в восточной части Калининградской области. Сообщается, что для участия в них были задействованы истребители Су-30СМ и фронтовые бомбардировщики Су-24М.

В ходе маневров отрабатывалось поражением наземных мишеней с использованием бомб осколочно-фугасного типа. Сброс боеприпасов осуществлялся с высоты от 500 до 1100 метров над землей. Оборудование для объективного контроля зафиксировало успешное поражение всех мишеней.

Сообщается, что бомбардировщики Су-24М сбрасывали бомбы, точно попадая по целям, а истребители наносили удары по имитациям объектов условного противника из авиационных пушек.

В маневрах участвовали 10 экипажей морской авиации Балтфлота.