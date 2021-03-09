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Вчера, 8 марта, в Средиземное море вошел авианосец под названием Dwight Eisenhower американского ВМФ. Ранее он прошел через Гибралтарский пролив.

Указывается, что его сопровождали два эсминца, один крейсер и корабль снабжения. Несколько дней назад эту авианосную ударную группу заметили в акватории Атлантического океана. Она совершала морские маневры совместно с марокканскими ВМС. Эксперты предполагали, что после учений американская АУГ направится в ближневосточный регион.

На данный момент специалисты считают, что авианосец и сопровождающие его судна останутся в средиземноморье, чтобы взаимодействовать с флотами стран-участниц Североатлантического альянса. Неизвестно, как долго они пробудут в данном регионе.

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