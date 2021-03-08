Мнение Европы о военном арсенале России по-прежнему строится на устаревших стереотипах, хотя она в последнее десятилетие стремительно развивает оборонную сферу. И вместо ржавых танков и покрытых толстым слоем ракет в пусковых шахтах, способна продемонстрировать новейшие виды техники и вооружения.

Авторы издания Atlantico из Франции пишут, что Европе давно пора проснуться и увидеть в России весьма опасного и хорошо вооруженного соперника. Она разрабатывает новые технологии, модернизирует старую технику, создает истребители пятого поколения и мощные вертолетоносцы, ничем не уступающие западным.

Эксперты напомнили недавние польские учения, на которых Варшава имитировала войну против «агрессора с востока» и проиграла ее всего за 4 дня. При этом она использовала вооружение, созданное в Соединенных Штатах и еще не поставленное в Польшу. Оно не помогло даже удержать российское наступление, не говоря уже о победе над РФ.

Авторы отметили, что Россия создает современные БПЛА, роботизированные системы «Уран-9», не имеющие аналогов в мире комплексы радиоэлектронной борьбы и многое другое. Поэтому стратегии, разработанные Европой ранее, необходимо выбросить в корзину и взяться за создание новых, учитывающих возрастающую с каждым годом мощь РФ.