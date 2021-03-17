Военные эксперты издания Avia.Pro заинтересовались опубликованной в Сети программой учений Североатлантического альянса «Defender Europe 2021», в которых намеревается принять участие и Армения. Официальный Ереван в настоящий момент эту информацию не подтвердил, однако маневры состоятся уже в следующем месяце, когда все станет ясно само собой.

Журналист Александр Харченко, который прокомментировал данную публикацию, заявил, что Армения никак не может определиться, с кем ей водить дружбу. Несмотря на то, что именно Россия сыграла ключевую роль в прекращении боевых действий на Кавказе, Ереван скорее всего не настроен развивать сотрудничество с ней. Напротив, он собирается участвовать в учениях вместе с Турцией, фактически обеспечившей победу в войне Азербайджану.

Аналитик заявляет, что подобное поведение Еревана выглядит очень странно. Также он отмечает, что если Армения действительно примет участие в откровенно антироссийских учениях, РФ сможет предъявить ей претензии и потребовать объяснений