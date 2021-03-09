В докладе специалистов из аналитической службы при американском Конгрессе было указано, что ЗРК С-400, созданные РФ, представляют значительную опасность для вооруженных сил США.

Согласно словам аналитиков, созданные Россией средства ПВО могут помещать американским военнослужащим в проведении операций в тех или иных регионах планеты. При этом отмечается, что Пентагон уже разработал вооружение, которое может проходить через новейшие системы противовоздушной обороны.

Однако даже с учетом данных разработок российские С-400 все равно считаются серьезной угрозой для американской армии. В материале указано, что этот комплекс оборудован мощными радарами, способными засекать цели на расстоянии до четырехсот километров. Его ракеты при этом обладают сопоставимым радиусом поражения.