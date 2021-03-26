Автор издания Antiwar Рик Розофф написал статью, в которой сравнил нынешнюю ситуацию под Калининградом с гитлеровским планом «Барбаросса». По его словам, войска НАТО в Литве, за размещение которых отвечает Германия, а также немецкие самолеты в непосредственной близости от Калининграда выглядят особенно символично, если вспомнить, что в этом году исполняется ровно 80 лет с тех пор, как Гитлер вторгся на территорию СССР.

Эксперт также отметил, что у России сейчас имеется лишь один выход в Балтийское море – через Калининград. Поэтому именно этот город НАТО пытается взять в тиски, расставляя вдоль границ немецкие истребители, а также регулярно проводя «патрульные миссии», которые по сути являются стягиванием войск в прибалтийские государства, так как в патрулировании нет никакой необходимости.

Автор сообщает, что ситуация у рубежей РФ сейчас очень напоминает ту, которая складывалась здесь в 1940 году. Однако по мнению эксперта, Вторая мировая война больше повториться не должна.