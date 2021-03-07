Исследователи из Соединенных Штатов заявили, что использование только одной дозы вакцины Moderna или Pfizer недостаточно для обеспечения пациента защитой от коронавируса.

Питер Маркс, представитель Минздрава CIF, напомнил, что оба препарата от COVID-19 имеют двухкомпонентную основу. Вторую дозу нужно вводить через четыре (Moderna) или три (Pfizer) недели после получения первой прививки. Он добавил, что применять вакцину следует в полном соответствии с указаниями регулятора, так как одна доза не обеспечивает долгосрочной защитой от инфекции.

Вопрос о возможности использования только одной дозы препарата возник после того, как некоторые законодатели и ученые заявили о ее достаточности для защиты организма. При этом данное решение позволило бы намного увеличить поставки вакцины в больницы США.