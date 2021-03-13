Американские военные в Сирии заявили, что атака на их базу, проведенная иранскими вооруженными формированиями, осуществлялась с использованием российских боеприпасов «Краснополь-М2». Причиной такого заявления стало обнаружение на территории объекта фрагментов данных снарядов.

Журналисты издания «DatViet» сообщили, что удар иранских сил был весьма мощным. В результате сразу несколько фортификационных сооружений, оборудованных для защиты базы, были полностью разрушены. Использование Ираном российских снарядов с лазерной системой наведения позволило максимально точно поразить цель.

Эксперты также сообщают, что Иран ранее уже использовал боеприпасы «Краснополь-2». Их применение было зафиксировано в операциях Тегерана против террористических организаций, подконтрольных Турции, а также против «Исламского государства» (ИГ, ИГИЛ – запрещена на территории РФ).