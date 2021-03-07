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На гала-шоу в столице выступила ведущая программы «Ледниковый период» и олимпийская чемпионка 2018 года Алина Загитова. Она эффектно выполнила показательную программу под мелодию американского композитора Томми Проффитта Will I Make it out Alive.

Номер, исполненный Загитовой, был поставлен при участии хореографа Ильи Авербуха, который также является продюсером программы «Ледниковый период». Среди множества элементов олимпийская чемпионка успешно исполнила тройной лутц.

Загитова стала ведущей шоу вместе с другим олимпийским чемпионом Алексеем Ягудиным. Тренерский штаб «Ледникового периода», помимо Авербуха, представляли Максим Ставиский, Албена Денкова и Елена Масленникова.

В 2019 году после ряда неудач на российской и международной арене олимпийская чемпионка Загитова решила взять паузу в карьере фигуристки.

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