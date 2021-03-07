В Австрии временно приостановлена иммунизация населения вакциной AstraZeneca из-за смерти 49-летней пациентки. У нее сразу после вакцинации появились серьезные проблемы со свертываемостью крови. Помимо этого, 35-летняя австрийка после инъекции попала в больницу с тромбоэмболией легочной артерии.

В настоящий момент Федеральное ведомство по безопасности в области здравоохранения проводит расследование, чтобы установить, что именно стало причиной смерти одной и заболевания другой пациентки – вакцина или какие-либо другие факторы. Представители BASG утверждают, что никаких доказательств связи с иммунизацией нет, но необходимо дождаться результатов исследований.

Они заявляют, что тромбоэмболия не входит в перечень побочных эффектов вакцины AstraZeneca. Однако процесс вакцинации все же был прекращен на время проведения расследования, чтобы исключить возможные угрозы безопасности здоровья и жизни граждан страны.