Калининградский губернатор Антон Алиханов дал ответ польскому генералу Вальдемару Скшипчаку, который ранее расписал сценарий вооруженного столкновения между НАТО и Россией. По словам отставного военного, РФ было бы достаточно 2-4 дней, чтобы захватить всю Прибалтику целиком.

Алиханов заявил, что такие вот отставники бесконечно рассказывают о том, кто и куда вторгнется, выдумывают странные сценарии, думая исключительно о танках, а не о том, что у Польши с Россией много общего и эти страны могли бы развивать сотрудничество практически в любой сфере. По словам губернатора, именно благодаря Советским войскам Польша была освобождена и восстановлена в годы ВОВ.

Говоря о грядущей войне Скшипчак демонстрирует комплекс отставника и поддерживает тех бывших военных, которые только и мечтают о том, как бы взять в руки дубину или каменный топор и отправиться в пещеры каменного века.

Алиханов заявил, что на подобные заявления закомплексованных военных, к тому же еще и отставных, даже не стоит тратить время, которое можно использовать для более полезных дел.