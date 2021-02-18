Военные эксперты американского издания Military Watch рассказали о причинах экспортного фиаско французских истребителей Rafale на международном рынке.

Это произошло, по словам аналитиков, из-за России и её партнёров. Как сообщается, первыми заказали французский истребитель Индия, которая закупила 36 самолётов, и Египет – 24 самолёта. Контракты для Франции стали значимым событием, однако указывается, что они могли иметь политическую подоплёку. По словам авторов статьи, переведенной изданием “ПолитРоссия“, Rafale уступают конкурентам как по техническим характеристикам, так и по цене.

Предполагалось, что Египет закупит ещё партию истребителей, однако они предпочли российские МиГ-29М и Су-35, которых заказали 46 и 27 самолётов соответственно. Кроме того, Индия также собирается приобрести российские Су-35.

В итоге, как сообщили эксперты, Франция лишится шансов на повторные заказы своих истребителей и потерпит экспортное фиаско. Ранее в китайском издании Sohu писали, что Россия в случае необходимости может нанести США “всего один точный удар по уязвимому месту”.