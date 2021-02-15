Российские противоспутниковые системы могут одним ударом отбросить Соединенные Штаты на несколько десятилетий назад в сфере высоких технологий, уверены эксперты китайского издания Sohu. Они поясняют, что все наработки по взаимодействию американских войск и связи предполагают использование спутников, которые РФ способна с легкостью вывести из строя.

Речь в публикации, перевод которой предлагает портал «ПолитРоссия», идет о противоспутниковой ракете «Нудоль», испытания которой проводились несколько месяцев назад. Именно она обеспечила возможность выявить главную уязвимость Соединенных Штатов, по которой РФ обязательно нанесет удар в случае агрессии со стороны США.

Эксперты заявляют, что применение этой ракеты полностью оставит американские войска без связи и лишит их даже минимальных шансов на успешные боевые действия на территории Восточной Европы. Это вынудит США либо оставить попытки наступления на РФ, либо нанести ядерный удар, однако второй вариант будет губительным и для них самих.