Следующая новость
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Российские противоспутниковые системы могут одним ударом отбросить Соединенные Штаты на несколько десятилетий назад в сфере высоких технологий, уверены эксперты китайского издания Sohu. Они поясняют, что все наработки по взаимодействию американских войск и связи предполагают использование спутников, которые РФ способна с легкостью вывести из строя.

Речь в публикации, перевод которой предлагает портал «ПолитРоссия», идет о противоспутниковой ракете «Нудоль», испытания которой проводились несколько месяцев назад. Именно она обеспечила возможность выявить главную уязвимость Соединенных Штатов, по которой РФ обязательно нанесет удар в случае агрессии со стороны США.

Эксперты заявляют, что применение этой ракеты полностью оставит американские войска без связи и лишит их даже минимальных шансов на успешные боевые действия на территории Восточной Европы. Это вынудит США либо оставить попытки наступления на РФ, либо нанести ядерный удар, однако второй вариант будет губительным и для них самих.

Вам может понравиться

В Ростовской области после урока физкультуры умер ученик пятого класса

Ученик пятого класса одной из школ Верхнедонского района сильно ударился головой об…

Пентагон готовит первые гиперзвуковые ракеты для поставки в ВС США

Соединенные Штаты успешно провели завершающие испытания гиперзвуковых установок от компании Lockheed Martin…

Французский политолог рассказал о геополитической победе России

Во французском Институте международных и стратегических отношений признали уверенную геополитическую победу Москвы.…
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 15 февраля – ясно, до -17 °C | город Мытищи: погода, 15 февраля – ясно, до -19 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 15 февраля – небольшая облачность, до -10 °C | Южно-Сахалинск: погода, 15 февраля – небольшой снег, до -4 °C | Королев: погода, 15 февраля – пасмурно, до -6 °C | Подольск: погода, 15 февраля – ясно, до -19 °C | Армавир: погода, 15 февраля – снег, до -4 °C |