Главе партии ЛДПР Владимиру Жириновскому оказалось достаточно всего одного слова для ответа на вопрос о будущем президенте России. Выяснилось, что самым достойным кандидатом на высший пост в РФ он видит себя.

Такое заявление Жириновский сделал во время прямого эфира в социальной сети Инстаграм. На вопрос о том, кто займет место Владимира Путина в будущем, лидер ЛДПР назвал собственную кандидатуру.

В конце прошлого года в ответ на этот же вопрос Жириновский был более многословен. Тогда он назвал в числе кандидатов тех политиков, которые в настоящее время занимают высокие должности. Среди них оказались Сергей Нарышкин, возглавляющий внешнюю разведку, глава оборонного ведомства Сергей Шойгу, премьер Михаил Мишустин и ряд других известных людей.

На этот раз Жириновский назвал себя, а также отметил, что нельзя исключать вариант участия в следующих выборах президента действующего главы государства Владимира Путина.