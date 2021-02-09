России не нужно делиться вакциной «Спутник V» с Украиной даже в том случае, если президент Владимир Зеленский или его администрация сами попросили об этом, заявил глава ЛДПР Владимир Жириновский. Этим высказыванием он ответил на критику украинского лидера в адрес российского препарата.

«Зеленский снова отказывается от нашей прививки. А кто ему предлагает? Мы никому не предлагаем — у нас очередь… Тебе, Зеленский, даже пустые ампулы никто не даст. Ты не хочешь эксперимент. А хоронить ты хочешь? Какой президент это?.. Дурак!» — эмоционально высказался Жириновский.

Напомним, что на вчерашнем форуме, на котором обсуждались проблемы борьбы с коронавирусом на Украине, Зеленский заявил, что «Спутник V» не нужен гражданам его страны. По его мнению, «украинцы не кролики», чтобы испытывать препарат с неподтвержденной эффективностью. В то же самое время президент жалуется на то, что стоит «с протянутой рукой», выпрашивая излишки вакцины у европейских государств.

На этой неделе в британском журнале The Lancet были опубликованы результаты III этапа испытаний “Спутника”, которые показали его эффективность на уровне 91,6 процента.