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Украину никто в мире не воспринимает в качестве равноправного партнера, заявил президент Владимир Зеленский, комментируя ситуацию с вакцинами. По его словам, одни государства уже получают препараты для профилактики коронавируса в приоритетном порядке, а Киев остается в стороне от этого процесса и «вынужден стоять с протянутой рукой».

Зеленский также заявил, что условия вакцинации демонстрируют отношение международного сообщества к Украине. Даже те государства, с которыми у Киева «замечательные отношения», обещают помогать ему, выделяя «немного вакцины» из собственных запасов.

Украинский лидер подчеркнул, что «ужасно стоять с протянутой рукой», а также пытаться объяснить гражданам своей страны, почему в Европе вакцинация идет полным ходом, а украинцам выдают лишь «понемножку» препаратов. Ранее Зеленский говорил также о том, что ЕС оставляет Киев тет-а-тет с российской вакциной и призывал не делать этого.

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