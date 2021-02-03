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В издании Avia.pro сообщили, что Соединенные Штаты могли получить ЗРПК «Панцирь-С1», произведенный в РФ, от Тайипа Эрдогана, турецкого лидера, в обмен на снятие санкций.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что в Ливии американцы захватили ракетную установку российского производства. Однако, согласно последним данным, США получили ее не от ливийских властей, а турецких вооруженных сил, которые собственно и смогли взять под контроль данную военную технику.

После этого Анкара могла передать систему ПВО Вашингтону, попросив при этом снять с нее санкции, которые были наложены из-за покупки российских ЗРК С-400. Однако военные эксперты уверены, что данное оружие вряд ли вызовет у США большой интерес, так как они уже осведомлены о его возможностях, ведь «Панцирь-С» в свое время защищал воздушное пространство над американской базой в Ираке.

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