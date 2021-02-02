В Мособлштабе сообщили вчера, 1 февраля, что за минувшие 24 часа в Подмосковье было зафиксировано 1068 новых случаев инфицирования COVID-19.

Отмечается, что в период с 29 января по 1 февраля в регионе коронавирусом заразились еще около 3,2 тысячи человек. Всего с момента начала пандемии в Московской области было зарегистрировано более 193,8 тысячи случаев инфицирования. Данная болезнь унесла жизни около 3,8 тысячи пациентов.

Медики при этом отмечают, что выздороветь от коронавирусной инфекции и выписаться из медицинских учреждений смогли 154 тысячи местных жителей. Больше всего зараженных за прошедшие сутки было выявлено в Балашихе (88 человек). Затем идет Богородский городской округ, где болезнь диагностировали у 5 человек.