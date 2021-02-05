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Представители Южного военного округа сообщили о поступлении на вооружение 7 новых вертолетов Ка-52 «Аллигатор».

Отмечается, что новые боевые машины получил авиационный полк, дислоцирующийся в Ростовской области. До аэродрома они были доставлены с помощью воздушных транспортников Ил-76. На данный момент времени завершается сборка военной техники. В скором будущем будут проведены первые плановые полеты вертолетов.

В СМИ напоминают, что речь идет о значительно усовершенствованном варианте Ка-50, обладающем более высокими аэродинамическими параметрами, маневренностью и скоростью. Он менее заметен для радаров и имеет современную радиоэлектронную аппаратуру.

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