Хуситы продолжают успешно бороться с беспилотными аппаратами Саудовской Аравии. На этот раз ударный дрон СН-4 стал жертвой ракеты, выпущенной комплексом «Оса» российского производства.

Этот инцидент вызвал массу вопросов у военных экспертов. Часть их связана с Саудовской Аравией, которая каким-то образом теряет один беспилотный аппарат за другим, но все равно продолжает отправлять БПЛА в воздушное пространство Йемена.

Другую часть вопросов экспертам хотелось бы задать хуситам, у которых неизвестно откуда взялись российские ракетные комплексы, которые РФ им не поставляла. Впрочем, на этот вопрос ответить не так сложно. Скорее всего для удара по китайскому беспилотнику Саудовской Аравии использовалась старая «Оса», полученная Йеменом еще во времена Советского Союза.

Йемен также время от времени наносит удары по Саудовской Аравии баллистическими ракетами, которые в большинстве случае достигают цели либо перехватываются комплексами ПРО в самый последний момент.