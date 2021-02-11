Компания «Яндекс» расширила перечень локаций, в которых доставку еды в жилые дома доставляет робот «Яндекс. Ровер». Теперь к «Белой площади» в столице и Иннополису неподалеку от Казани добавилось еще и московское Ходынское поле.

Представители компании рассказали, что с декабря прошлого года «Ровер» преодолел суммарное расстояние в 7 тысяч километров. При этом он успешно доставил более полутора тысяч заказов.

Также в «Яндексе» рассказали, что немного усовершенствовали первоначальную версию робота. Теперь он способен обходиться без подзарядки в течение 10 часов благодаря более мощному аккумулятору. Кроме того, разработчики оснастили робота автоматически открывающимся люком, для активации которого заказчику нужно лишь нажать кнопку в приложении, и более вместительным отделением для заказа.