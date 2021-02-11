Следующая новость
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Компания «Яндекс» расширила перечень локаций, в которых доставку еды в жилые дома доставляет робот «Яндекс. Ровер». Теперь к «Белой площади» в столице и Иннополису неподалеку от Казани добавилось еще и московское Ходынское поле.

Представители компании рассказали, что с декабря прошлого года «Ровер» преодолел суммарное расстояние в 7 тысяч километров. При этом он успешно доставил более полутора тысяч заказов.

Также в «Яндексе» рассказали, что немного усовершенствовали первоначальную версию робота. Теперь он способен обходиться без подзарядки в течение 10 часов благодаря более мощному аккумулятору. Кроме того, разработчики оснастили робота автоматически открывающимся люком, для активации которого заказчику нужно лишь нажать кнопку в приложении, и более вместительным отделением для заказа.

Вам может понравиться

Компания NVIDIA возобновляет продажу видеокарт GTX 1050 Ti

Компания Nvidia собирается возобновить выпуск видеокарты GPU GeForce GTX 1050 Ti. Графический…
  • Анна
  • 11.02.2021
  • читать 1 минуту

Робота-сомелье научили определять происхождение вина по его химическому составу

Команде аргентинских специалистов удалось разработать робота-сомелье, способного вычислять родину вина, просто изучив…

Hyundai показала шагающий автомобиль для исследований на Луне и Марсе

Южнокорейский производитель Hyundai разработал концепт шагающего вездеходного автомобиля Tiger X-1 для проведения…
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 11 февраля – облачно с прояснениями, до -13 °C | город Мытищи: погода, 11 февраля – пасмурно, до -15 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 11 февраля – небольшой снег, до -3 °C | Южно-Сахалинск: погода, 11 февраля – переменная облачность, до -6 °C | Королев: погода, 11 февраля – пасмурно, до 8 °C | Подольск: погода, 11 февраля – пасмурно, до -15 °C | Армавир: погода, 11 февраля – облачно с прояснениями, до 13 °C |