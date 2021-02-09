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В день 117-летней годовщины подвига крейсера «Варяг» автор Telegram-канала Astra Militarium рассказал об особенностях характера героев, подвиг которых до сих пор служит примером для российских солдат.

9 февраля 1904 года в ходе Русско-японской войны близ корейского порта Чемульпо бронепалубный крейсер «Варяг» и канонерская лодка «Кореец» попытались прорваться к осажденному Порт-Артуру и вступили в бой с эскадрой ВМС Японии. «Варяг» противостоял двум броненосным крейсерам, 8 миноносцам и 4 бронепалубным крейсерам.

Японские силы смогли серьезно повредить крейсер, но не захватить – экипаж «Варяга» затопил собственный корабль, чтобы не сдаваться врагу. Позже японцы подняли крейсер со дна и в знак памяти о героизме отважных русских моряков, которые не побоялись превосходящего противника, они сохранили надпись «Варягъ», которая была размещена на корме потопленного крейсера.

По мнению автора Telegram-канала Astra Militarium, участники сражения у порта Чемульпо стали примером героизма и патриотизма, который ценится и признается, невзирая на давность событий.

«В этом примере воинской славы оказалось нечто большее – не просто служение Отчизне, но и квинтэссенция войны как Русской Идеи и призвания», — заявил блогер.

При этом, уверен Astra Militarium, этот пример передавался из поколения в поколение. Современные бойцы чтут память «Варяга», совершая аналогичные доблестные и патриотичные действия, ценой в том числе и собственных жизней.

 «От щита на вратах Царьграда до подвигов русских воинов-добровольцев в Донбассе или героизме наших братьев из «ЧВК Вагнера» в Сирии. Во всех этих случаях мы видим непередаваемую силу воли и мужество, не знающее границ», – резюмировал спикер.

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