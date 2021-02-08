Всемирная организация здравоохранения развеяла ряд популярных мифов, которые касаются вакцин от коронавируса.

Один из этих мифов – бесплодие, к которому якобы приводит вакцинация. Как заявила Кейт О’Брайен, являющаяся директором департамента ВОЗ по иммунизации и вакцинам, в настоящее время нет вакцин, способных вызвать бесплодие. Речь идёт не только о препаратах от коронавируса, но и о любых других.

Также специалист опровергла и другие слухи о вакцине – в частности, о том, что она способна изменить ДНК у человека, и о том, что вещества, содержащиеся в препарате, могут навредить здоровью. О’Брайен указала, что все компоненты любых вакцин проходят тщательное тестирование, и препараты являются полностью безопасными. Перед тем, как использовать вакцину на людях, она проходит тестирование на животных, затем на добровольцах.