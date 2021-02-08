читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Всемирная организация здравоохранения развеяла ряд популярных мифов, которые касаются вакцин от коронавируса.

Один из этих мифов – бесплодие, к которому якобы приводит вакцинация. Как заявила Кейт О’Брайен, являющаяся директором департамента ВОЗ по иммунизации и вакцинам, в настоящее время нет вакцин, способных вызвать бесплодие. Речь идёт не только о препаратах от коронавируса, но и о любых других.

Также специалист опровергла и другие слухи о вакцине – в частности, о том, что она способна изменить ДНК у человека, и о том, что вещества, содержащиеся в препарате, могут навредить здоровью. О’Брайен указала, что все компоненты любых вакцин проходят тщательное тестирование, и препараты являются полностью безопасными. Перед тем, как использовать вакцину на людях, она проходит тестирование на животных, затем на добровольцах.

Вам может понравиться

Продолжение «Последнего богатыря» собрало в прокате 2 миллиарда рублей

Фильм «Последний богатырь: Корень зла» стал четвёртым российским фильмом, сумевшим собрать во…
  • Анна
  • 08.02.2021
  • читать 1 минуту

Российская гаубица «Коалиция-СВ» в будущем может стать боевым роботом

В информационном агентстве «Армейский сборник» сообщили, что в скором времени самоходная гаубица…

В Military Watch рассказали о самом опасном российском самолете

В американском информагентстве Military Watch отметили, что Су-57 является наиболее опасным самолетом…
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 8 февраля – небольшая облачность, до -12 °C | город Мытищи: погода, 8 февраля – пасмурно, до -15 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 8 февраля – небольшой снег, до -6 °C | Южно-Сахалинск: погода, 8 февраля – небольшой снег, до -9 °C | Королев: погода, 8 февраля – небольшой снег, до -6 °C | Подольск: погода, 8 февраля – переменная облачность, до -14 °C | Армавир: погода, 8 февраля – пасмурно, до -0 °C |